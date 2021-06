San Marzano sul Sarno, pusher aggredisce Carabinieri: arrestato.

La sera del 2 giugno 2021, i Carabinieri della stazione di San Marzano sul Sarno hanno arrestato nella flagranza dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a un pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, un soggetto di origini marocchine di 25 anni abitante a San Marzano sul Sarno ma privo di fissa dimora, già noto alle forze di polizia per analoghi illeciti. L’arresto si è svolto nel contesto di un servizio di controllo del territorio svolto dai militari della locale stazione e da una pattuglia della sezione radiomobile del reparto territoriale di Nocera Inferiore. Gli operanti, notato il soggetto alla guida di un’autovettura in via Cesare Battisti, hanno proceduto a un controllo dello stesso intimandogli l’alt.

Il tentativo di fuga.

Non appena compreso che i militari avevano intenzione di effettuare una perquisizione d’iniziativa per la ricerca di sostanze stupefacenti sulla sua persona nonché a bordo del veicolo, egli ha tentato di darsi alla fuga e, al tentativo dei carabinieri di bloccarlo, si è opposto con violenti strattoni e percosse prima che riuscissero a immobilizzarlo. Nel corso della perquisizione poi effettuata, sono stati rinvenuti, nel vano portaoggetti di una portiera, circa 17 grammi di hashish suddivisa in stecche confezionate separatamente, denaro in contanti verosimilmente provento di cessioni di droga e altro materiale ritenuto funzionale all’attività di spaccio. L’autovettura, sulla cui proprietà sono in corso accertamenti e che è risultata priva di documentazione e copertura assicurativa, è stata sequestrata.

Feriti i militari.

I Carabinieri operanti hanno riportato contusioni ed escoriazioni al torace e agli arti, medicate in ospedale. L’attività di spaccio di stupefacenti cui l’arrestato è risultato dedito sarà oggetto di ulteriori approfondimenti investigativi unitamente all’intensificazione dei servizi preventivi sul territorio di San Marzano sul Sarno, disposta dal comando provinciale carabinieri di Salerno a tutela della sicurezza della comunità. La persona arrestata, su disposizione del P.M. Di turno della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, è stata trattenuta in attesa di rito direttissimo.

Guarda anche VIDEO – Angri. Festa della Repubblica anche per la nuova libertà