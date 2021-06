COVID-19. Oggi i contagi nell’agro e salernitano. La situazione nelle ultime 24 ore, sembra sempre più sotto controllo anche grazie al massiccio piano vaccinale.

I contagi per singole province: Salerno 42, Napoli 178, Caserta 42, Avellino 30, Benevento 7. Il totale in Campania e’ di 299 contagi da aggiungere 1 fuori regione. In provincia di Salerno il tasso di incidenza e’ di 3, 83%. A Salerno città e’ del 5,07%. In Regione Campania e’ del 5,71%.

Agropoli 1

Angri 3

Battipaglia 2

Campagna 1

Cava de’ Tirreni 1

Contursi Terme 2

Eboli 1

Fisciano 2

Laurino 2

Mercato San Severino 2

Montecorvino Rovella 1

Montesano sulla Marcellana 2

Nocera Inferiore 1

Nocera Superiore 2

Piaggine 2

Pontecagnano Faiano 1

Roccadaspide 1

Salerno 11

Sarno 1

Sassano 1

Scafati 1

Siano 1

