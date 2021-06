Nocera Inferiore. Il CSI organizza “Back to sport”

In occasione della "Giornata nazionale dello sport" il CSi di Nocera-Pagani-Sarno, in sinergia con l'amministrazione comunale di Nocera Inferiore, organizza l'evento "Back to sport"

Il CSI organizza “Back to sport”, giornata promozionale di avviamento allo sport.

In occasione della “Giornata nazionale dello sport” il CSi di Nocera-Pagani-Sarno, in sinergia con l’amministrazione comunale di Nocera Inferiore, organizza l’evento “Back to sport”. Il delegato zonale del Centro sportivo italiano, nonché fiduciario Coni, Ciro Stanzione, con la collaborazione dell’Amministrazione comunale nella persona delegata allo Sport Federica Fortino, presenteranno un incontro di promozione ed avviamento allo sport in piazza Diaz il prossimo 6 giugno.

Le parole di Stanzione.

“La Giornata nazionale dello sport – dichiara il fiduciario Coni Stanzione – è il segnale giusto e fondamentale per la ripartenza del Paese”. All’incontro di domenica 6 giugno sono invitate tutte le associazioni e realtà sportive di Nocera e i bambini delle scuole elementari. “Back to sport” avrà inizio alle ore 9,00 e terminerà alle 12. La “Giornata nazionale dello sport”, istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la direttiva del 27 novembre 2003, si svolge contemporaneamente su tutto il territorio nazionale, nella prima domenica di giugno.

Guarda anche VIDEO – Angri. Progetto per un nuovo Cavalcavia in via Stabia