Nocera Inferiore. Lutto in città per la morte del giovane 21 enne Seid Visin. Promessa del calcio era stato anche tra le fila delle giovanili del Milan nel 2014

Nocera Inferiore. Lutto per la giovane promessa del calcio Seid Visin, aveva 21 anni.

Lutto in città per la morte del giovane 21 enne Seid Visin. Il giovane è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione. Promessa del calcio era stato anche tra le fila delle giovanili del Milan nel 2014 condividendo la stanza con l’attuale portiere, Gianluigi Donnarumma. Etiope ma in Italia da quando aveva sette anni. Fin da piccolo fu chiara la sua grande indole nel destreggiarsi con un pallone nei campetti polverosi di Gondar, il suo paese natale. In Italia tra alti e bassi e tante magliette decise di dedicarsi allo studio.

Milan e Benevento.

Prima del 2016-2017, il suo ultimo anno di attività a livello agonistico, Seid ha infatti vestito le maglie di Milan e Benevento, mettendosi in mostra nei settori giovanili dei due club. Durante l’avventura in rossonero il baby talento africano aveva avuto l’opportunità di conoscere Mino ed Enzo Raiola.

