Pagani ricorda il Tenente Pittoni

Domenica 6 giugno celebrazione commemorativa per Marco Pittoni

Si terrà il prossimo 6 giugno 2021 la cerimonia commemorativa per il tenente Marco Pittoni nel tredicesimo anniversario della morte. Il giovane tenente, barbaramente assassinato il 6 giugno del 2008 mentre cercava di sventare una rapina presso l’ufficio postale di Corso Ettore Padovano, sarà ricordato con una celebrazione eucaristica, officiata da don Flaviano Calenda, alle ore 9.30 presso la Chiesa Madre del SS. Corpo di Cristo.

Al termine della Santa Messa i presenti in ordine sparso si avvieranno sul luogo in cui il Tenente fu ucciso, per assistere alla deposizione della corona di alloro a cura di due militari in grande uniforme e la lettura della motivazione della concessione della Medaglia d’Oro al Valor Militare “alla memoria” presso l’Ufficio Postale di corso Ettore Padovano.

Presenzieranno alla commemorazione il comandante provinciale, Colonnello Gianluca Trombetti, il comandante della tenenza dei Carabinieri di Pagani, tenente Simone Cannatelli, le autorità civili e la cittadinanza, nel rispetto della normativa di sicurezza vigente in materia di Covid-19