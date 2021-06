Pompei.Domenica con l’Astra Day una spallata al coronavirus

(Pompei – Mario cardone) Al via l’Astra Day anche a Pompei domenica 6 giugno. Se andrà bene per numero di vaccinati al centro vaccinale di Piazza Falcone e Borsellino a Pompei la campagna vaccini, prevista domenica 6 giugno dalle ore 8:00 alle 20:00 per tutti tutti i cittadini dell’Asl Napoli 3 Sud tra le età comprese sei 18 e ai 79 anni, l’iniziativa potrebbe essere rappresentare una spallata decisiva al covid-19 che registra al 30 maggio 61 positivi nel centro Mariano mentre sono stati solo 6 i casi in una settimana. Vale a dire meno di uno al giorno. I residenti di Pompei, come di tutto il territorio di competenza dell’Asl Napoli 3 Sud verranno convocati via sms presso i vari centri vaccinali aperti per l’evento (A Pompei sarà operativa la tensostruttura di piazza Falcone e Borsellino) Sono aperte le registrazioni sulla piattaforma digitale all’indirizzo: https://opendayvaccini.soresa.it. Sono indispensabili: il codice fiscale, il numero della tessera sanitaria, l’indirizzo email e il numero di cellulare.