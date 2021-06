San Marzano. Lotta alla micro delinquenza. Iaquinandi in prima linea

San Marzano Sul Sarno. Lotta alla micro delinquenza. Iaquinandi in prima linea.

Emergenza sicurezza a San Marzano Sul Sarno. Il recente episodio che ha portato all’arresto, da parte dei Carabinieri, di un giovane spacciatore ha riacceso l’attenzione sulla questione sicurezza in città. Forte è l’impegno del vice sindaco delegato Marco Iaquinandi per arginare questo tipo di episodi di micro – delinquenza che turbano la quiete e la vita sociale della cittadina. Nelle ultime settimane si è avviato un potenziamento complessivo del comando di Polizia Locale e consolidata una stretta sinergia proprio in collaborazione la locale stazione dei Carabinieri guidata dal comandate Di Domenico. “La dotazione di veicoli e mezzi per la sicurezza e l’assunzione di personale sono parte integrante delle azioni strategiche, che stiamo mettendo in campo, per potenziare i livelli di sicurezza sul territorio. Con l’implementazione della video sorveglianza e altre misure previste con l’approvazione del bilancio comunale, garantiremo l’opportuna tutela e servizi alla cittadinanza” afferma Iaquinandi.

Guarda anche VIDEO – San Marzano. Iaquinandi saluta il comandante Di Domenico















Il senso civico dei cittadini.

Lo stesso vicesindaco Iaquinandi ha voluto sottolineare anche l’alto senso civico della sua comunità di forte all’ultimo episodio dell’arresto: “Grazie ai Carabinieri per il costante e quotidiano servizio a tutela della nostra comunità, ai cittadini di Via Battisti per avere difeso le forze dell’ordine da uno spacciatore. Solo insieme possiamo continuare il lavoro per la sicurezza della nostra città. Continua il nostro impegno quotidiano per la sicurezza e contro ogni forma d’illegalità”.