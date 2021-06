Sarno. Completamento rete fognaria, incontro con GORI.

Lavori completamento rete fognaria, si è tenuta a Palazzo San Francesco una riunione tecnica operativa, voluta dall’Amministrazione Comunale, alla quale hanno preso parte il nuovo amministratore delegato della GORI, l’ingegnere Vittorio Cuciniello, e i rappresentanti dell’EIC (Ente Idrico Campano), per discutere del progetto di completamento della rete fognaria comunale e per avviare un tavolo di coordinamento con la Regione Campania e con i vari soggetti istituzionali coinvolti nell’opera.

In particolare, si è discusso dei nuovi lavori che la GORI, progettista e soggetto attuatore, andrà a realizzare ad integrazione di quelli già realizzati.Lavori di completamento che saranno progettati e realizzati grazie ai fondi messi a disposizione dalla Regione Campania. Come si ricorderà, la Giunta Regionale della Campania, guidata dal Presidente Vincenzo De Luca, ha approvato nei mesi scorsi la delibera che prevede ulteriori finanziamenti destinati alle opere di completamento dei collettori e delle reti fognarie nei Comuni dell’Agro sarnese – nocerino. Tra questi il Comune di Sarno, a cui la Regione ha destinato la somma di 5.200,000,00 di euro per il completamento della rete fognaria cittadina.

Canfora.

“La Regione Campania – dichiara il Sindaco Giuseppe Canfora – non ha mai smesso di avere attenzione per la nostra città e la destinazione al nostro Comune del finanziamento per il completamento della rete fognaria ne è la prova tangibile. Ringrazio vivamente a nome mio personale e dell’Amministrazione Comunale il Presidente De Luca per la sensibilità riservata alla realizzazione di un’opera di fondamentale importanza per la nostra comunità”.

Guarda anche Angri VIDEO. Progetti PUC. Mariella Russo: “Politiche sociali inadeguate”