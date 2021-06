Nocera Inferiore pronta ad ospitare archivi Rea

NOCERA INFERIORE SI RENDE DISPONIBILE AD OSPITARE L’ ARCHIVIO DELLO SCRITTORE DOMENICO REA

Un patrimonio culturale collettivo.

Il Sindaco: “ L’archivio dello scrittore Domenico Rea rappresenta un importante tesoro per l’agro nocerino sarnese per la cultura e l’identità del nostro territorio, nonché per la formazione dei nostri studenti. Ospitare le sue opere sarebbe per Nocera un motivo di grande orgoglio”.

La disponibilità dell’amministrazione comunale.

Il sindaco Manlio Torquato e l’ assessore Federica Fortino, delegata alle Politiche culturali, offrono la piena disponibilità dell’ Amministrazione comunale ad ospitare gli archivi di Domenico Rea, nella città che fu anche del celebre scrittore. La proposta nasce all’ indomani della decisione della città di Sarno, di trasferire il prezioso archivio dedicato a Domenico Rea, dalla sede di Villa Lanzara di Sarno alla sede del Dipartimento degli Studi Umanistici dell’ Università di Salerno. “Questo patrimonio ha la necessità di restare “a casa”, dove Mimì ha studiato e vissuto gli anni dell’adolescenza. Per questo motivo abbiamo avanzato la proposta di ospitare a Nocera Inferiore l’archivio” ha aggiunto l’assessore Federica Fortino.