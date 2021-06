Sarno. Centro Rea, possibile trasloco all’Università di Salerno.

Il materiale archiviato al Centro di Ricerca Domenico Rea sarà spostato dagli spazi della biblioteca di Sarno all’Università di Salerno? Una decisione che potrebbe essere necessaria, a causa di mancanza organico in dotazione al Comune. Nel tempo e con grandi sforzi dei suoi promotori, tra i quali il Professore Enzo Salerno, già assessore comunale delegato, il Centro è diventato il cuore pulsante non solo per lo studio sull’opera dello scrittore Rea ma anche piattaforma regionale nazionale per le attività dedicate al suo centenario: gli eventi si svolgerebbero negli spazi della Villa Lanzara.

La custodia degli scritti.

Il centro interdipartimentale “Alfonso Gatto” dell’Università di Salerno custodirà temporaneamente gli scritti e altri preziosi documenti dello scrittore. Il direttore del centro interdipartimentale “Alfonso Gatto” e del Centro di Ricerca Domenico Rea, il professore Vincenzo Salerno precisa al quotidiano “Il Mattino” che non è intenzione di portare via le carte da Sarno, ma “il materiale deve mantenere rimanere gestibile in una sede appropriata”. Gli fa da eco il sindaco Canfora che sottolinea che nessuna decisione definitiva è stata ancora presa nonostante siano evidenti le difficoltà alla viglia dell’importante evento letterario di richiamo nazionale.

