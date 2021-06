Scafati. Il comune diffida il Consorzio Farmaceutico Intercomunale.

E’ scontro tra il Comune di Scafati e il Consorzio Farmaceutico Intercomunale, per la mancata trasmissione degli atti inerenti lo stato di salute economico finanziario delle cinque farmacie di proprietà comunale. Alza il tiro Palazzo Mayer, inviando una formale diffida al Presidente del CDA Andrea Inserra, e trasmettendo la stessa all’attenzione della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore e al Prefetto di Salerno Francesco Russo. La nota è sottoscritta dal Sindaco Cristoforo Salvati, dall’Assessore alle Partecipate Serena Porpora e dalla dirigente Anna Farro.



















Richieste inascoltate.

“Le richieste del Comune di Scafati sono rimaste ad oggi inevase, arrecando non pochi danni all’Ente, rallentando e/o impedendone il legittimo esercizio di controllo sulle farmacie di sua proprietà – si legge – senza dire che, in barba ai più elementari principi di correttezza e buona fede, in più occasioni siete stati a lamentarvi di supposte inadempienze del Comune di Scafati”. E’ decisamente resa dei conti, con Palazzo Mayer deciso a ricorrere per vie legali pur di riuscire a capire come stanno le proprie farmacie. Non è affatto una formalità, perché il ritardo comporta sia responsabilità di natura erariale, sia di natura penale. Da quando la commissione straordinaria, nel 2017, ha deciso l’uscita dal Consorzio con la contestuale alienazione delle cinque farmacie, sulla loro gestione è calato il silenzio. Attualmente le attività vengono gestite in autonomia dal Cfi prevedendo la suddivisione al 50% di eventuali utili o perdite con il Comune di Scafati. Manca una obbligatoria convenzione approvata dal Consiglio Comunale, ma in assenza dei bilanci l’Ente è impossibilitato anche e soprattutto alla vendita, accumulando ben quattro anni di ritardo, sui quali più volte si è abbattuta la scure dei Revisori dei Conti. Si teme anche l’intervento della Magistratura contabile, considerato che la cessione delle farmacie è stata approvata dalla Corte dei Conti con la validazione del piano di rientro.















Necessarie le verifiche.

“Si ricorda che il Comune di Scafati in assenza delle opportune verifiche tecnico contabili è impossibilitato a sottoscrivere qualsivoglia convenzione per la gestione delle farmacie”. Non solo, Scafati oggi contesta anche il ristoro fissato dal Cfi in 800 mila euro. “E’ evidente che la quantificazione non può prescindere dalle norme statutarie che individuano dei criteri e degli indici ben precisi e diversi dalle perizie di parte utilizzate ai fini della quantificazione de quo”.













La diffida.

Il rischio non tanto remoto è che le farmacie possano vedere una svalutazione economica, facendo venire meno le previsioni d’incasso di oltre 7 milioni di euro, prestando quindi il fianco indirettamente a operazioni speculative. “Si diffida formalmente il Cfi a trasmettere entro 5 giorni la documentazione elencata – insiste Palazzo Mayer – dovendo in mancanza adire le competenti autorità giudiziali per la tutela dei diritti del Comune di Scafati, attesa la sistematica e reiterata violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, nonché della leale concorrenza nei rapporti giuridici da parte del Consorzio”.

Adriano Falanga

