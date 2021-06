VIDEO – Boscoreale. Con il POC alla riscoperta di tesori e storia locale

Boscoreale. Al via la IV edizione del progetto “Vesuvio@Emotion”, che quest'anno ha per titolo “Boscoreale Treasures, dalle ville antiche al Louvre”. Un contenitore di grande interesse















Boscoreale. Con il POC alla riscoperta di tesori e storia locale.

Al via la IV edizione del progetto “Vesuvio@Emotion”, che quest’anno ha per titolo “Boscoreale Treasures, dalle ville antiche al Louvre”. Un contenitore d’incontri culturali, eventi e percorsi basati sul notevole patrimonio archeologico, artistico, enologico e ambientale di questo Comune, porta d’ingresso del Vesuvio. L’attività progettuale sarà anche occasione per ripartire con gli eventi in presenza nel Teatro Minerva, per un numero massimo di 60 persone (25% della capienza massima del Teatro)

Legame con il territorio.



















Un progetto che intende rafforzare il legame territoriale tra le varie realtà e promuovere anche a un pubblico giovane la conoscenza delle ville vesuviane e dei tesori della città, custoditi in vari Musei del mondo.















Fondamentale il coinvolgimento attivo del pubblico ma soprattutto delle istituzioni scolastiche come afferma il sindaco Antonio Diplomatico a margine della conferenza stampa che si è tenuta presso il Teatro Minerva dove sono previsti anche cinque gli appuntamenti programmati.

