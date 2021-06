Pompei. Controlli serali dei vigili urbani nel centro storico

Proseguono le attività di controllo del territorio che hanno caratterizzato anche le serate precedenti di questo fine settimana ad opera della polizia Locale, guidata dal comandante Gaetano Petrocelli. Attività che, come riferisce un post dell’Amministrazione comunale sul sito social del Comune di Pompeii è stata fortemente potenziata dopo l’‘incontro avvenuto tra il primo cittadino come afferma il post) nei giorni scorsi con referenti di organizzazioni sindacali non precisate. Secondo le notizie dell’ambiente avrebbe fatto scattare le iniziative dei controlli amministrativi e di pubblica sicurezza della Polizia Municipale una rissa intervenuta di giovedì sera presso un ristorante di via Carlo Alberto. Si tratta a questo punto di evitare, con gli allentamenti dei controlli e alla liberalizzazioni delle attività dei localini dei giovani riprenda vigore la movida con tutte le conseguenza di bullismo e violenza giovanile. I report ufficiali dei vigli urbani parlano di novantasei veicoli controllati. Trentasei i verbali elevati. Le zone maggiormente interessate dai controlli sono state: via Mazzini, Piazza Falcone e Borsellino e piazza Bartolo Longo. Sono state, inoltre, effettuate 11 verifiche in altrettanti esercizi pubblici del centro cittadino. Sei esercenti sono stati sanzionati e segnalati agli uffici comunali competenti per “occupazione abusiva” o “in eccesso” di spazi pubblici.