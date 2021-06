Scafati. Comune: non ci sono fondi assunzioni in dubbio.

Non sono giorni sereni per Cristoforo Salvati. A tenere banco è la questione personale e la mancata approvazione del Rendiconto 2020. Senza l’approvazione di Giunta e Consiglio Comunale, l’amministrazione non può dare il via libera alle assunzioni previste per l’anno corrente, ma senza avere le carte in regola, difficilmente arriverà il nulla osta per le assunzioni. Insomma, è un cane che si morde la coda e da prime indiscrezioni sembra che l’esercizio finanziario 2020 non sia andato secondo le previsioni. Da qui la convocazione d’urgenza dei capisettore, che il primo cittadino ha incontrato venerdì mattina nella sua stanza al secondo piano di Palazzo Mayer.















Il piano di rientro.

Ai dirigenti Salvati ha chiesto di accelerare, per quanto di propria competenza, sulle misure previste nel piano di rientro. Dalla vendita delle farmacie al patrimonio comunale, agli incassi dei tributi a quelli relativi ai permessi a costruire. Milioni di euro in stand by puntualmente iscritti a bilancio ma da quattro anni mai incassati. Non per inerzia degli uffici, ma per la mancanza di personale, oramai diventata l’unica e vera spina nel fianco dell’amministrazione. Una matassa sempre più difficile da sbrogliare, con i sindacati oramai decisi alla battaglia. Assemblee settimanali, fino a che non sarà avviato e concluso il tavolo di raffreddamento chiesto dalle rsu al Prefetto, e non ancora convocato.



















I sindacati sul piede di guerra.

Giovedì mattina presso la sala consiliare i rappresentanti provinciali di Cgil, Cisl, Uil e Cisal, con i portavoce locali, hanno incontrato la segretaria comunale Giovanna Imparato, la responsabile del settore economico finanziario Anna Farro, L’assessore a Bilancio e Personale Nunzia Di Lallo e l’assessore alla Polizia Municipale Pasquale Vitiello. Toni alti, a tratti da scontro verbale, a sottolineare la pesante e difficile situazione che va avanti da anni. Se da un lato sembra essere appianata la vicenda legata al comandante dei caschi bianchi Salvatore Dionisio, resta in piedi la vertenza sulle mancate retribuzioni di straordinari e buoni pasto. I vigili urbani minacciano di non fare più una sola ora di straordinario, mettendo così a rischio l’isola pedonale prevista per la stagione estiva.















Assunzioni al lumicino.

Le assunzioni previste nel piano triennale, secondo i sindacati, non bastano neanche a garantire il turn over con chi è in procinto di andare in pensione. Da oltre 300 unità previste per un comune come quello scafatese, escludendo i 30 vigili resteranno meno di 70 dipendenti a portare avanti la macchina comunale. Sono da mesi in forte difficoltà settori vitali per le casse comunali come l’Urbanistica e i Tributi. Senza soldi non si approva il bilancio, e senza bilancio in regola niente assunzioni. “Paghiamo 20 anni di mal governo amministrativo, chi ci ha preceduti mai ha messo in campo una politica mirata al turn over di chi andava in pensione, oggi accelerato dalla quota 100 – le parole di Nunzia Di Lallo – comprendiamo i disagi dei dipendenti, a loro va il nostro ringraziamento. Non andiamo però dietro alle polemiche, lavoriamo affinché sia completato l’iter per le assunzioni previste”.

Adriano Falanga

Guarda anche VIDEO – Boscoreale. Con il POC alla riscoperta di tesori e storia locale