VEICOLI COMMERCIALI SEMPRE PIÙ IBRIDI ED ELETTRICI

Sono sempre più numerose le case che oggi producono furgoni con propulsore elettrico o con motori elettrificati. Cresce anche l’offerta di noleggio di modelli a batteria.

Il settore dei veicoli commerciali sta vivendo oggi una fase di grande trasformazione tecnologica, soprattutto per ciò che riguarda le alimentazioni: cresce in modo costante il numero di veicoli con motorizzazione ibrida ed elettrica. Le autonomie raggiunte da van e furgoni EV consentono ormai di muoversi senza patemi da ricarica e le versioni elettriche non comportano perdite in fatto di carico e portata rispetto alle termiche.

Tra i trend in forte crescita, specie nell’ultimo periodo, vi è poi quello del noleggio lungo termine furgoni con propulsore elettrico o con motori elettrificati. Soprattutto nelle grandi città le recenti attenzioni politiche verso l’ecologia hanno portato all’apertura di ZTL nei centri storici per ridurre traffico ed inquinamento. In questo scenario, la motorizzazione leggera green si inserisce non solo come ottima soluzione operativa, ma come importante contributo alla tutela del cambiamento climatico, incontrando le attenzioni delle aziende più virtuose.

Fra queste molte si sono convertite alle opzioni medio e full electric, optando spesso per la convenienza del noleggio. Nel corso del 2021 arriveranno nuovi modelli ad alimentazione elettrica a conferma di come una mobilità a zero emissioni sia sempre più la scelta ideale per l’ultimo miglio.

www.galdierirent.it