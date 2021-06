Angri. Il prossimo 14 giugno al via le attività estive organizzate dal Piano di Zona sub ambito Salerno 01 02















Angri. Attività estive per ragazzi e anziani: i dettagli.

Il prossimo 14 giugno al via le attività estive organizzate dal Piano di Zona sub ambito Salerno 01 02. Tra le attività è previsto anche il tradizionale campo estivo per i più piccoli e i ragazzi che dovrebbe durare circa tre mesi ed è inglobato in un più articolato progetto che dovrebbe avere una durata complessiva di due anni.















Iniziative previste durante tutto l’anno solare.

Durante la stagione fredda sarà il Centro per minori a promuovere le attività di doposcuola, di teatro, musica e sport, mentre in estate per 3 mesi è previsto appunto il campo estivo con attività ludiche ricreative e passeggiate esterne. “Fra qualche giorno arriverà il riparto per i campi estivi della Regione Campania, abbiamo già inviato scheda di partecipazione, ne ho fatto richiesta come lo scorso anno” dice l’assessore delegato Maria D’Aniello. “I fondi disponibili per queste azioni dovrebbero essere più di 100 mila euro, l’anno scorso abbiamo ricevuto complessivamente 109.000 euro. Faremo una manifestazione d’interesse per le associazioni e ludoteche che vogliono partecipare” aggiunge D’Aniello.



















Gli anziani.

Non dovrebbero essere lasciati soli anche gli anziani. “Per gli anziani metà mese partirà il secondo turno per le terme, mentre il presidente del Centro Anziani, Carmine Tammaro ha organizzato un soggiorno climatico per gli iscritti preso la struttura di Vi Cristoforo Colombo” conclude l’assessore D’Aniello.

Aldo Severino

