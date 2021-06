COVID-19. La mappa del contagio nell’agro alle ore 17,00.

Covid 19: oggi in provincia di Salerno si contano in totale 43 casi, 124 Napoli, 5 Caserta, 3 Avellino, 2 Benevento. 177 il totale dei contagi in Campania.

Angri 3

Capaccio Paestum 1

Castel San Giorgio 1

Cava de’ Tirreni 4

Contursi Terme 1

Eboli 6

Fisciano 1

Laurino 4

Nocera Superiore 3

Pagani 1

Piaggine 1

Salerno 6

San Cipriano Picentino 3

San Valentino Torio 5

Sarno 2

Guarda anche VIDEO – Corbara. Il centro vaccinale al centro degli open day