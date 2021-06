Pagani. Arresto per spaccio di droga.

La sera del 06 giugno 2021, a pagani, i Carabinieri della sezione radiomobile del reparto territoriale di Nocera Inferiore hanno arrestato nella flagranza dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illecita di arma tipo guerra un soggetto paganese di 42 anni, già noto alle forze di polizia per analoghi illeciti.

L’arresto.

L’arresto è avvenuto sugli sviluppi di un intervento dei militari presso il domicilio del predetto, al cui interno era stata segnalata una lite familiare. Giunti sul posto, gli operanti, oltre a porre in essere la procedura a tutela delle vittime di violenza domestica, in base ai motivi di sospetto offerti dal comportamento dell’uomo e visti i suoi precedenti di polizia, hanno perquisito d’iniziativa l’appartamento e hanno trovato, occultati in diversi nascondigli: due pistole illecitamente detenute di cui una automatica e una a tamburo, 500 grammi di marijuana, 13 grammi di cocaina, circa 70 munizioni di diverso calibro, materiale per il confezionamento in dosi delle sostanze stupefacenti, bilancini elettronici e un ingente quantitativo di armi bianche (pugnali, sciabole, coltelli, etc.) nonché due mazze.

La mitragliatrice.

Tra le armi sequestrate, rinvenute – in buono stato e funzionanti – all’interno di una cavità nascosta ricavata nel gradino di una scala interna, si evidenzia per la sua notevole potenza di fuoco una pistola mitragliatrice di fabbricazione israeliana, completa di caricatore e munizionamento. Saranno effettuati approfondimenti d’indagine per accertare la provenienza di quanto illecitamente detenuto, possibili collegamenti con la criminalità organizzata e la compatibilità balistica tra le armi e i pregressi episodi delittuosi verificatisi nell’area. La persona arrestata, su disposizione del P.M. di turno della Procura della repubblica di Nocera Inferiore, è stata tradotta presso la casa circondariale di Salerno in attesa di udienza di convalida.