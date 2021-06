Pompei. Il ruolo della della fotografia nella documentazione archeologica e del Gran Tour

La fotografia aveva guadagnato valore professionale ed artistico nella documentazione quando, nella metà dell’Ottocento, divenne famoso il ritrovamento dell’ Antica città di Pompei, riportata alla luce progressivamente dalla cenere e lapilli che la coprivano. Divenne così di moda il Gran Tour dell’Europa che prevedeva una tappa obbligata a Pompei. Il fotografo di mestiere divenne così protagonista dell’indagine archeologica di Pompei e al continuo fluire di notizie sensazionali e sull’argomento. Sono stati scritti diversi libri a riguardo di cui uno da parte del direttore generale dei Musei (ex direttore del Parco) Massimo Osanna. La possibilità tecnica di fermare l’immagine divenne la principale fonte documentaria degli Scavi di Pompei. E’ stato formato nel tempo un archivio fotografico interno agli Scavi di Pompei con le immagini di case, templi, cantieri di scavo e varie categorie di arredi, suppellettili e utensili. Protagonista di questa straordinaria stagione di riprese pompeiane è stato certamente il tedesco Giorgio Sommer, considerato fra i protagonisti della storia della fotografia in Italia. Eseguì numerosi scatti sia per iniziativa privata che su incarico dell’Amministrazione degli scavi e fu datore di lavoro dei fratelli Vincenzo e Giacomo Item, di origine svizzera, arruolati prima nei battaglioni borbonici e poi rimasti a Napoli quando preferirono non arruolarsi nelle armate sabaude. I due entrarono nell’Atelier di Sommer dopo aver imparato il mestiere col francese Roberto Rive (anche lui fotografo famoso all’epoca). Con Sommer i due Item vennero a lavorare a Pompei e vi portarono le rispettive famiglie e alla loro iniziativa è dovuta la costruzione dell’Hotel Suisse e il ritrovamento di Villa dei Misteri. La collaborazione di Sommer con il direttore degli scavi Giuseppe Fiorelli fu proficua: il fotografo realizzò immagini esclusive che confluirono in una serie di Cataloghi.