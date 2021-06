VIDEO – Corbara. Il centro vaccinale al centro degli open day

Corbara. Il centro vaccinale al centro degli open day.

Con gli open day vaccinali l’hub nel palazzo di vetro a Corbara ha certamente conseguito la simbolica certificazione di centro d’eccellenza per l’inoculazione dei vaccini anti – Covid.



















Continuità del servizio.

La piccola comunità corbarese beneficia di questo importante servizio come sottolinea il sindaco Pentangelo. Il sindaco Pentangelo sulla scorta dei risultati riscontrati non esclude che l’attività dell’hub possa proseguire ancora per tutto l’anno.

Il servizio è di Aldo Severino