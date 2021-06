Pagani. Aniello Giordano è il direttore generale della SAM.

Aniello Giordano è formalmente il neo direttore generale di SAM, azienda speciale unica comunale. L’incarico già annunciato nelle scorse settimane è formalmente e legalmente nelle mani di Giordano che ora ha pieni poteri alla guida della SAM, l’azienda speciale che ha come principale mission la cura dei servizi per il territorio della città di Pagani, in particolare per quanto riguarda il servizio di pulizia e igiene urbana, dopo l’accorpamento nell’unica azienda neonata della Pagani Servizi e della Pagani Ambiente.

La mission

L’incarico pubblico, per l’azienda incaricata come gestore del ciclo integrato dei rifiuti, riguarda lo spazza mento strade comunali la pulizia delle aree pubbliche. L’attività dovrà rilanciare ottimizzare il lavoro sul territorio, con innovazioni su un fronte e fare tagli agli sprechi passando dalla doppia società alla nuova unica formazione sociale. Lo scrive “La Città”.

