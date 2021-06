Quali sono le buste A4 per le lettere

Per la corrispondenza di casa e di lavoro possiamo utilizzare le buste in vari formati diversi.

Busta per lettera

In ogni ufficio che si rispetti c’è sempre una certa corrispondenza da smistare.

Sia che si tratti di lettere in uscita come in entrata, dobbiamo conoscere il tipo di buste per le diverse spedizioni.

Ci sono infatti vari formati per le buste, che dipendono anche dal tipo di invio che dobbiamo fare. La busta per lettera più comune, non commerciale, misura 146×110 cm.

Ci sono poi le buste A4 per le lettere , di dimensioni più grandi di una lettera commerciale standard.

Le buste commerciali invece sono un tipo di busta per lettera utilizzata per invio di documenti commerciali, fatture, lettere professionali, e così via.

Le dimensioni di questa busta sono di 11×22 cm. Si tratta della busta detta anche DL.

Questa busta può venire realizzata con finestra, con due finestre oppure senza finestre. E’ l’ideale come busta commerciale e anche per inviare lettere lunghe fino a tre pagine. Dato che può contenere fogli in formato A4 piegati in tre.

Ci sono poi i formati C3,C4, C5, C6, C7, C8.

La busta C6 un tempo era molto usata nelle aziende, oggi viene utilizzata per inviare oggetti piccoli, come delle chiavette USB o delle memory card.

Le sue dimensioni sono di 11,4 x 16,2 cm.

Le buste C7 sono quelle per i piccoli biglietti di auguri nel formato A7, e misurano 83 mm x 112 mm.

Invece la busta C5 equivale come dimensioni a un foglio in formato A5 (ovvero di 16,2 x 22,9 cm).

Diversamente dalle buste A4 per le lettere, questo tipo di busta risulta particolarmente utile se si ha intenzione di spedire documenti con più di tre fogli che non hanno timore di essere piegati a metà.

Le buste C3, di 32,4 cm x 45,8 cm si usano di solito per spedire libri.

Ci sono poi le buste quadrate, da dimensioni 100×100 mm, a105x105 mm, 110×110 mm e così via fino a 120x120mm, si utilizzano per auguri o per spedire partecipazioni di matrimonio, o anche oggetti di un formato di CD e altro ancora.

Dimensioni busta A4

Solitamente per lo scambio di documenti viene utilizzata la busta A4.

La busta per lettera è perfetta per inviare o ricevere documenti, se abbiamo documenti di dimensioni grandi come un foglio A4 e che non possiamo piegare, oppure se dobbiamo inviare fascicoletti, possiamo tranquillamente utilizzare la busta di dimensioni A4.

Le buste A4 per le lettere sono nel formato C4.

La busta C4 misura 22,9 x 32,4 cm e può contenere un numero di fogli A4 che va da 15 a 50 fogli A4 nel loro senso più esteso.

Le dimensioni della busta A4 non sono casuali, ma seguono lo standard internazionale ISO 216.

Secondo questo standard le diverse tipologie di buste vengono indicate con la lettera C e anche un numero corrispondente.

Questa classificazione per le buste è standardizzata a livello internazionale nei paesi europei.

Busta C6

La busta C6 come abbiamo visto in precedenza, è quindi una busta per fogli del formato standard internazionale A6.

Le sue dimensioni sono di 11,4 x 16,2 cm.

Si tratta della classica busta da lettera per la corrispondenza privata, o per inviare biglietti di auguri per ricorrenze varie.

Si trovano sia bianche come di vari colori e fantasie, e si possono acquistare anche nei negozi online di cancelleria e prodotti per ufficio e scuola.

Acquistando online avremo la certezza di trovare una grandissima varietà di prodotti di diverse marche e anche a ottimi prezzi, e potremo risparmiare e avere articoli di qualità per il nostro lavoro o per le nostre esigenze personali.