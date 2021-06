Controlli dei carabinieri a San Marzano sul Sarno, ringraziamenti delsindaco Zuottolo

“Ringrazio i carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore e della locale stazione per i controlli che, in questi giorni, stanno effettuando in città. La loro presenza rende la mia comunità più tranquilla”. Così la sindaca di San Marzano sul Sarno, Carmela Zuottolo, ringrazia i militari dell’Arma per l’ultima operazione sul territorio avvenuta martedì scorso, quando in un bar cittadino sono stati scoperti tre persone irregolari sul territorio italiano e lavori non autorizzati all’interno del locale.

“Ringrazio il comandante del Reparto territoriale nocerino, Rosario Di Gangi, e il maresciallo Vincenzo Di Domenico, comandante della locale stazione dei carabinieri, per l’attenzione che sta dando alla mia città. Avevo garantito più controlli delle forze dell’ordine ai miei concittadini e i risultati lo dimostrano. Sono felice che, insieme agli agenti della polizia municipale, coordinati da Gennaro Perulli, si stiano mettendo in campo le misure per rendere San Marzano sul Sarno più sicura”.