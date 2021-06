Corbara. Il vescovo Giudice, ha voluto ringraziare il primo cittadino Pietro Pentangelo per l’impegno profuso durante tutta la lunga fase dell’epidemia















Corbara. Gestione emergenza COVID: il vescovo plaude al sindaco.

Dopo avere salutato la comunità corbarese, la domenica scorsa il vescovo della diocesi Nocera Sarno monsignor Giuseppe Giudice, ha voluto ringraziare il primo cittadino Pietro Pentangelo per l’impegno profuso durante tutta la lunga fase dell’epidemia e l’esemplare gestione dell’hub vaccinale collocato nel Palazzo di Vetro, un punto nevralgico per l’ASL in questa delicata fase post pandemia.



















In prima linea.

Il sindaco Pentangelo è da sempre in prima linea nel coordinamento del centro e non si è mai sottratto alle molteplici difficoltà del caso.

