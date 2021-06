Nocera Inferiore. GORI, un forte impegno sul territorio

Nocera Inferiore. Nel corso dell'incontro è stato fatto il punto sulle attività che sono state messe in campo dall’ente gestore Gori sul territorio cittadino















Nocera Inferiore. GORI, forte impegno sul territorio.

Incontro istituzionale tra i nuovi vertici di Gori e l’amministrazione comunale. L’incontro è stata anche un’occasione per scambiare i saluti con il nuovo Amministratore Delegato di Gori, l’ ingegnere Vittorio Cuciniello e il neo dirigente dell’ area operativa, l’ ingegnere Amore.

Nel corso del saluto istituzionale, al quale hanno partecipato il sindaco Manlio Torquato, l’ assessore Nicoletta Fasanino è stato fatto il punto sulle attività che sono state messe in campo dall’ente gestore Gori sul territorio cittadino. Attenzione è stata posta sulla realizzazione delle fognature, sul controllo degli scarichi e sulla possibile risoluzione di criticità idrauliche presenti in alcune aree della città.



















Le parole di Cuciniello.

A margine dell’incontro le parole dell’Amministratore delegato Cuciniello: “Prosegue il nostro impegno per la comunità, in sinergia con l’Amministrazione Comunale, l’Ente Idrico Campano e la Regione Campania, sulla scia di quanto già avviato in passato e avendo ben chiari gli obiettivi da realizzare nel prossimo futuro, tra cui il completamento della rete fognaria e la lotta agli scarichi abusivi, al fine di contribuire anche al progressivo risanamento del bacino idrografico del fiume Sarno. La nostra attenzione verso il territorio è massima: puntiamo a restituire ai cittadini un servizio ottimale, salvaguardando l’ambiente, e vogliamo farlo attraverso una visione condivisa e una gestione sempre più attenta, innovativa e sostenibile”.

