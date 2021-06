Pagani. Sessa e Calce: “Centro vaccinale a singhiozzo, si intervenga”

Nelle ultime settimane, il Centro Vaccinale allocato presso il Multisala “La Fenice” di Pagani ha funzionato a singhiozzo. Sono state, infatti, annullate le date destinate alla somministrazione dei vaccini del 6 giugno, del 7 giugno e del 9 giugno mentre negli altri hub di distretto tutto è funzionato regolarmente. La segnalazione arriva dai consiglieri Anna Rosa Sessa e Vincenzo Calce.

‘Naturalmente tale situazione sta danneggiando non poco gli utenti della città di Pagani, la cui parte “fragile” già da tempo deve raggiungere i presidi allocati nei comuni vicini – spiega Sessa-. Pur comprendendo i problemi logistici e di approvvigionamento e ringraziando il personale interno per il grande lavoro svolto in questi mesi, io ed il Consigliere Vincenzo Calce bbiamo scritto ai vertici Asl, chiedendo loro di adottare tutte le soluzioni possibili affinchè il Centro Vaccinale di Pagani funzioni 7 giorni su 7, ed anche per le categorie fragili”.