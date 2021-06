Angri.Onorificenza di Cavaliere ad Anna Galasso, gli auguri del Prefetto Valeri.

Il prefetto Alessandro Valeri.

Il commissario prefettizio, già prefetto e già responsabile della segreteria del Capo della Polizia di Stato, Alessandro Valeri, ora al fianco del sindaco Marco Fioravanti ad Ascoli Piceno, impegnato come supporto al primo cittadino per il raggiungimento degli obiettivi indicati nelle linee programmatiche di mandato, ha voluto mandare un messaggio di congratulazioni alla comandante Anna Galasso in occasione della nomina da parte del Presidente della Repubblica.

Il messaggio di auguri.

“ Ho appreso con immenso piacere la notizia relativa al conferimento della Onorificenza di Cavaliere O.M.R.I, concessa dal Presidente della Repubblica alla dottoressa Anna Galasso, Comandante della Polizia urbana di Angri – ha detto il Prefetto Valeri – in tal modo si è inteso premiare la notevole capacità professionale e le elevate qualità personali espresse, con dedizione, spirito di sacrificio e senso del dovere dalla dottoressa Galasso che, nell’espletamento del suo complesso incarico, ha saputo operare nell’interesse della Amministrazione di appartenenza e, in particolare, della comunità angrese.

E mi sento io stesso gratificato da tale riconoscimento – ha continuato Valeri – al quale ho potuto in minima parte contribuire durante la mia positiva esperienza di Commissario straordinario nella città di Angri che, gradualmente, ho avuto modo di conoscere, di apprezzare ed alla quale mi sento particolarmente legato; in ragione anche della presenza di amici che mi hanno aiutato e sostenuto; facilitando il mio arduo compito.

Nel congratularmi con la dottoressa Galasso per i suoi alti meriti – afferma Valeri – sento il dovere di ringraziare il Prefetto della Provincia di Salerno, dottor Franco Russo che, oltre ad avere significativamente sostenuto la mia azione commissariale, è stato determinante ai fini della concessione della Onorificenza; che consegue alle positive valutazioni e successivo parere favorevole, che il Prefetto ha inteso esprimere nella sua qualità di Rappresentante del Governo. Spero di potermi congratulare di persona con la dottoressa Galasso in occasione di una mia visita ad Angri ed ai comuni amici, di cui serbo il più grato ricordo.

Rivolgo alla comunità angrese, il mio affettuoso saluto con un forte abbraccio: semper ad majora, per aspera ad astra!”

Un messaggio di vicinanza per Angri.

Un grande messaggio di vicinanza alla collettività da parte del dott. Valeri che ha accompagnato, durante il suo mandato, con grande attenzione la nostra città, cercando di risolvere nel più breve tempo possibile tutte le criticità che si palesavano.

Un Prefetto che ha lasciato un gran bel ricordo per la sua grande umanità oltre che per la sua immensa professionalità, e anche se il suo percorso è stato relativamente breve nella nostra città, ha lasciato un importante esempio di abnegazione.