Napoli, letto prende fuoco: al Vomero 94enne muore carbonizzata.

Una donna di 94 anni è morta carbonizzata al Vomero, in via Mancini. Il suo corpo è stato trovato dai carabinieri della compagnia Vomero. Da quanto si apprende dai primi rilievi degli investigatori la donna era a letto e per cause ancora in corso di accertamento, il materasso ha preso fuoco e la donna è morta carbonizzata. In fiamme l’intera camera da letto. La donna viveva con la figlia che in quel momento non era in casa. La salma sarà messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

LaPresse