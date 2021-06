Pompei. Alkvé Vesuvian Landscapes Alchimie Vesuviane e prodotti culturali

Un team di creativi, imprenditori e professionisti della scienza e della cultura hanno deciso di cementare la loro esperienza conseguita nella collaborazione alla realizzazione di progetti sperimentali che catturano l’anima loci vesuviana sotto un brand che tutela l’identità del territorio vesuviano per farlo viaggiare sulle ali del web verso una platea internazionale di interlocutori curiosi e disponibili. Promotori del progetto che punta al perfezionamento di un’esperienza comune senza privilegiare il profitto sono Claudio Rodolfo Salerno, già presidente dell’Istituto per la Diffusione delle Scienze Naturali, insieme all’architetto/designer Enrico Borriello, all’artista/fotografo Stefano Piancastelli, al ricercatore in green economy Alfonso Nappo e all’alchimista Federico Nappo. Il web rappresenta un tessuto di comunicazione esteso che offre l‘opportunità di incontri inediti che facciano coniugare esperienze e richieste d’informazioni su produzioni garantiti da un brand rappresenta l’identità culturale che ha fatto la storia dell’Occidente Moderno ed oggi offre l’opportunità di superare le distanze mondiali in tempio reale. ALKVE’, sinonimo di Alchimie Vesuviane, di trasmutazione del tessuto sociale e di nuovo sviluppo del territori si presenta con il brand di un progetto creativo basato sul valore della diversità di un territorio. Non riproduce, ma sperimenta. Non insegue, ma rinnova offrendo a soggetti lontani di sperimentare la comunicazione fattori di cambiamento su base scientifica. Connessione vale comunicazione nell’era dell’ identità digitale nel segno della differenza è tra “ciò che è da ciò che sembra”. ALKVÈ nasce come brand digitale riferito alla cultura mediterranea fatta di arte, Scienza, Comunicazione e Impresa. E’ un brand promosso dall’Istituto per la Diffusione delle Scienze Naturali allo scopo della condivisione di un percorso comune in cui la storia del singolo vale più degli interessi del gruppo, trasmutando in Alchimie Vesuviane.