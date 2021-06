Pompei. Lo Sapio smentisce la recrudescenza dell’abusivismo con la condivisione delle Forze di Polizia

Questa mattina, Palazzo de Fusco ha ospitato un tavolo interforze.

Presenti Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale e il responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale. Oggetto dell’incontro sarebbe stato l’allarme su una ipotetica recrudescenza del fenomeno dell’abusivismo categoricamente smentito da tutte le forze di polizia di Pompei intervenute al tavolo comunale con loro rappresentanti che avrebbero illustrato le loro indagini in materia e i dati statistici sul fenomeno. Un post sul sito social del Comune di Pompei attesta che “Al contrario di quanto prospettato da alcuni consiglieri di minoranza, il quadro esposto da tutte le forze dell’ordine delinea una curva discente del fenomeno dell’abusivismo. Non solo non c’è un incremento, ma rispetto agli anni precedenti si registra addirittura un calo degli abusi”. Del resto Lo Sapio in consiglio comunale ha annunciato di voler comprare un drone per controllare meglio il fenomeno dell’abusivismo. Inoltre il comando di Polizia Locale di Pompei vanta di essere uno dei pochissimi ad essere dotato di una specifica squadra antiabusivismo.

“L’azione di controllo proseguirà in maniera costante – afferma il comandante dei caschi bianchi, Gaetano Petrocelli – in piena sinergia e coordinamento con le altre forze dell’ordine presenti sul territorio, cosa che, ad onor del vero, in questi anni non è mai mancata”.

“L’incontro di questa mattina, un atto dovuto dopo le strali lanciate in consiglio comunale da alcuni consiglieri di minoranza, ha dato risultati molto rassicuranti. Il fenomeno dell’abusivismo nella città di Pompei è completamente sotto controllo. Anzi – afferma il sindaco Lo Sapio – Tutte le forze presenti al tavolo questa mattina hanno spazzato via, numeri alla mano, le illazioni avanzate da qualcuno. Segno che evidentemente queste non erano altro che sterili strumentalizzazioni politiche. Allarmi privi di fondamento volti solamente ad avvelenare il clima in città”.