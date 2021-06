Angri. Pro Loco: stasera in Villa Comunale c’è Salvatore Biazzo.

Partenza con il botto per il ricco cartellone estivo “Angri Città d’Arte” promosso e organizzato dalla Pro Loco Angri. Questa sera nei Giardini di Villa Doria il primo appuntamento in calendario prevede la presenza dello storico giornalista Rai Salvatore Biazzo, in città per presentare due dei suoi recenti lavori editoriali. Salvatore Biazzo per anni è stato uno dei più amati cronisti di 90º minuto, un’esperienza che ha lasciato impressa nelle pagine dei suoi libri.

Il calcio che piaceva.

Biazzo parla del mondo di un calcio che ha fatto la storia con i suoi grandi campioni e svela sfumature e aneddoti, raccontando con particolare affetto le gesta del fuoriclasse argentino Diego Armando Maradona. Al suo fianco il giornalista del Tg3 Giuseppe De Caro che modererà la serata. L’evento prevede ingresso libero e gratuito con posti a sedere nei limiti delle normative anti-Covid. Appuntamento alle 20:00 in Villa Doria ad Angri.

Rosa Doberdò

