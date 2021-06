Angri. Via di Mezzo: l’associazione “Movida Angrese” chiede garanzie.

Nelle scorse ore una parte dei gestori della neonata associazione “Movida angrese” ha occupato simbolicamente la stanza del sindaco Cosimo Ferraioli chiedendo di fare chiarezza sulle autorizzazioni a potere occupare il suolo pubblico con i tavolini, che l’amministrazione comunale aveva da tempo promesso. Il sindaco ha voluto ribadire che è una questione molto problematica quella relativa alle autorizzazioni nel pieno centro storico di Via Di Mezzo, il borgo medievale che si estende a croce proprio a ridosso del monumentale Palazzo Doria e della omonima piazza.



















Chiarezza e un tavolo di confronto con le forze dell’ordine.

I gestori dei vari locali della Via di Mezzo hanno chiesto chiarezza soprattutto sulle modalità di eventuali installazioni in strada producendo un’apposita richiesta al dirigente responsabile del settore che però fino a ora non ha avuto ancora una risposta, con palese imbarazzo dello stesso sindaco. Gianluigi Esposito, titolare di uno degli esercizi, ha chiesto con fermezza la convocazione di un tavolo di discussione con tutte le forze dell’ordine per cercare una soluzione idonea alle criticità legate alla sicurezza e alle vigenti norme in materia di pandemia che riguardano proprio il borgo angioino di Via di Mezzo.













La convocazione.

Il sindaco già lunedì mattina convocherà un tavolo tecnico con i dirigenti comunali e le forze dell’ordine per entrare nel merito della questione. I tempi sono molto stretti e urge una sintesi per chi vive ed esercita nel borgo angioino considerato, già da tempo, un punto di riferimento per l’intrattenimento dell’agro nocerino sarnese.

