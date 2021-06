Pagani. Vivibilità delle piazze e dei luoghi pubblici, stop a giochi che possano mettere in pericolo l’incolumità dei cittadini

Pagani. Stop ai giochi pericolosi nelle piazze e spazi verdi.

Vivibilità delle piazze e dei luoghi pubblici, stop a giochi che possano mettere in pericolo l’incolumità dei cittadini.

Il sindaco di Pagani, Raffaele Maria De Prisco, con ordinanza sindacale n. 22 ha istituito il divieto assoluto di giocare a pallone e ad altri giochi similari che possano arrecare danno o molestie a persone, e che siano turbativi alla quiete pubblica. È stato inoltre disposto divieto di accesso e circolazione di tutti i velocipedi e veicoli a esse assimilati sulle piazze e all’interno degli spazi verdi situati sul territorio comunale. Il riferimento è in particolare a biciclette e monopattini elettrici che guidati in maniera sconsiderata sfrecciano per le piazze, mettendo a rischio il sereno sostare o camminare di altri cittadini.

L’ordinanza.

L’ordinanza ha il fine di garantire un sereno godimento degli spazi pubblici da parte di famiglie, bambini, adulti e anziani, senza che alcuno corra rischi o sia disturbato.