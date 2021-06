Scafati. L’istituto in questi giorni è stato alla ribalta nazionale per la vittoria in due importanti concorsi su scala nazionale















Scafati. Scuola liceo Caccioppoli eccellenza campana.

Si conferma tra gli istituti superiori eccellenze campane, il liceo Caccioppoli di Scafati. L’istituto in questi giorni è stato alla ribalta nazionale per la vittoria in due importanti concorsi su scala nazionale. Davide Danzilli della quinta A classico è tra i vincitori della sedicesima edizione del Festival dell’Economia di Trento. Il concorso EconoMia, inserito per il triennio 2018-2021 tra le competizioni del Programma nazionale per la valorizzazione delle eccellenze del Ministero dell’Istruzione, costituisce un prestigioso banco di prova a livello nazionale per studenti delle ultime due classi delle scuole secondarie di secondo grado che si contendono il premio di eccellenza a valle di un percorso di studio di documenti e lezioni tenute da importanti economisti.



















Oltre 700 studenti.

Al concorso hanno partecipato più di 700 studenti, provenienti da 118 scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia, che si sono cimentati sul tema della sedicesima edizione del Festival dell’Economia di Trento 2021 “Il ritorno dello Stato. Imprese, comunità, istituzioni“. A premiare il giovane Danzilli (foto) è stato l’economista Tito Boeri, la premiazione si è tenuta Il 5 giugno al Palazzo della Regione – Sala di rappresentanza di Trento. Il giornalino scolastico ha trionfato invece al premio “Don Tonino Bello” dedicato al tema dell’inclusione.















Concorso Nazionale.

“Abbiamo partecipato al concorso nazionale Carmine Scianguetta, che ogni anno premia i migliori giornali scolastici – spiega il giovane direttore Michele Cirillo – Il “The Pennyroyal Tea”, dalla sua nascita nel 2016, ha ricevuto vari riconoscimenti. Stavolta ha vinto il premio “Don Tonino Bello” per l’inclusione, scelto dall’istituto comprensivo di Manocalzati. All’interno delle nostre pagine sono presenti spunti che ci aprono al mondo. Dagli anime giapponesi, sempre più diffusi, al fenomeno digitale dei meme, cerchiamo di trattare tematiche fresche e di confronto, grazie al supporto che ci viene costantemente dato dalla scuola, dal preside, dalla DSGA e dalle nostre tutor, la professoressa Emilia Vitale e la professoressa Elena Battigaglia”.













Guarda anche VIDEO – Scafati. Nuovi scenari politici il ritorno di Pasquale Coppola