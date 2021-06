Pagani. Un codice etico per gli amministratori della città. Strumento indispensabile e fondamentale in questa delicata fase di gestione della cosa pubblica

































Un codice etico per gli amministratori della città. Strumento indispensabile e fondamentale in questa delicata fase di gestione della cosa pubblica. La commissione controllo e garanzia, nel corso dell’ultima seduta, ha votato a unanimità il codice etico per i pubblici amministratori della città. Un documento di grande importanza necessario a specificare norme, soprattutto di carattere etico, che non soltanto gli eletti sono tenuti a osservare correttamente nello svolgimento delle loro funzioni, per evitare situazioni o comportamenti che possano precludere o ledere all’immagine e agli interessi dell’ente e sostanzialmente della comunità. “Gli eletti e i pubblici amministratori generali esercitano le loro funzioni nel quadro della legge di conformità mandato loro affidato. Essi sono responsabili nei confronti della comunità amministrata. Il rispetto dei termini del mandato elettorale – dice Vincenzo Calce -, deve andare di pari passo con il rispetto di norme etiche e di condotta che incrementino la fiducia tra la classe politica e cittadini spesso, purtroppo, compromessa proprio dalla mancanza di etica. Tale fiducia diventa indispensabile affinché un eletto possa portare a buon fine la propria missione. Essa, infatti, è alla base del rapporto tra i cittadini e la propria classe politica”.















Uno strumento concepito anche per le future generazioni.

“Da queste valutazioni nasce il codice etico per i pubblici amministratori della città di Pagani, teso a specificare norme che gli eletti sono tenuti a osservare nello svolgimento delle loro funzioni per evitare situazioni o comportamenti che possano nuocere agli interessi e all’immagine dell’ente e della comunità amministrata. Adesso il documento sarà portato all’attenzione del consiglio comunale che avrà il compito di approvarlo e di farlo diventare il documento indispensabile anche per le prossime generazioni che saranno chiamate ad amministrare i Pagani” conclude Calce.

