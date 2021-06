Nuova veste per la canzone classica napoletana con i Sòria

Peppe Pacelli e Mariarosaria Pellino lavorano insieme da qualche anno ad un progetto di reinterpretazione della musica partenopea. Peppe Pacelli chitarrista con esperienze di tour e arrangiatore. Mariarosaria Pellino, la voce, vanta collaborazioni con alcune radio e ha esperienza nel mondo del teatro. Si incontrano nel settembre 2020 con la passione comune per la Canzone Classica Napoletana e danno vita a quello che oggi è Sòria. La musica Classica Napoletana da questo momento assume nuove forme diventando ancora più elegante senza però perdere le sue caratteristiche popolari. Una fusione unica con contaminazioni iberico-latine. Il Duo si ispira infatti alla Spagna per musicalità e gli arrangiamenti unici ed esclusivi ricordano il mondo latino. Il nome Sòria, infatti, non è solo un acronimo del nome Mariarosaria ma ricorda la romantica cittadina castigliana. Oggi sono prodotti dall’etichetta “Soni Ex Mundo”, presenti su tutte le piattaforme digitali ed è in lavorazione il loro primo disco in uscita pervquesto autunno. La vera sfida di Sòria è ricercare arrangiamenti e sonorità atti ad enfatizzare la melodia e il testo coinvolgendo cosi l’ascoltatore in un viaggio fatto di sensazioni ed emozioni nuove.

Il progetto parte da una reinterpretazione della Canzone Classica Napoletana per il pubblico “amante” con lo scopo di sorprenderlo e possa arrivare ad affascinare anche il pubblico più lontano (i giovani per esempio) facendo si che possano avvicinarsi all’Arte del Classico.

La musica di Sòria globalizza ritmi e stili che abbracciano il mondo latino. In essa è racchiusa l’unicità di anime e stili che è caratteristica di ognuno di noi.

Il progetto Sòria, proprio per la sua caratteristica, è pensato per esibizioni “intime” dove il pubblico si lascia trasportare e diventa un tutt’uno con le melodie. L’idea di concerto si, ma in teatro….