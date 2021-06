Pompei. Il piano strategico delle aree Unesco archeologiche vesuviane

Il piano strategico per lo sviluppo della buffer zone del sito Unesco delle aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata viene rappresentato nei social del Parco Archeoplogico di Pompei. Si tratta del risultato del lavoro di programmazione dell’Unità Grande Pompei presieduta dal Ministro della cultura e diretta da un generale dei carabinieri che coordina la concertazione dello Stato con le amministrazioni locali. E’ un progetto pensato per coordinare un programma di crescita futura di un distretto turistico di straordinario valore culturale e paesaggistico che comprende oltre i parchi archeologici vesuviani il complesso della regia di Portici e le residenze borboniche costruite a cavallo tra ‘700 e ‘800 .

In questi dieci anni se da un lato è stata compiuta un’opera notevole nel restauro e messa in sicurezza degli scavi di Pompei, su un altro versante non è stato aperto ancora nessun cantiere di opere pubbliche né è stata avviata alcuna iniziativa di servizi che riguardi il distretto turistico definito da alcuni “Distretti della Grande Bellezza”. Unica opera finora finanziata è un hub ferroviario successivamente modificato in un progetto di passeggiata archeologica lungo via Plinio (versante sud orientale del Parco Archeologico di Pompei). Il piano strategico dovrebbe servire a governare la crescita del flusso turistico internazionale per fare del museo a cielo aperto dell’Antica Città di Pompei scavata sotto ceneri e lapilli del Vesuvio un durevole fattore di sviluppo per l’intero territorio.