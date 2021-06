Sarno. Incidente stradale, copre il figlio 17enne, denunciati

Incidente stradale a Sarno, copre il figlio 17enne, denunciati

Un incidente stradale dalle conseguenze potenzialmente gravi ha messo a rischio persone e cose nel centro della città, con un prosieguo che ha portato alla denuncia a piede libero di due persone, il 49enne sarnese F.D’A. e il figlio, rispettivamente per falso e per guida senza patente.

Dalle ricostruzioni effettuate dagli uomini del locale commissariato, coordinati dal vice questore Marzia Morricone , si è accertata la dinamica dei fatti. Il sinistro era stato causato lungo via Roma da una Lancia, con danni cagionati ad una Polo proveniente dal senso di marcia opposto e ad una Fiat Punto parcheggiata lungo la strada.

Successivamente allo scontro con la relativa carambola, nel mezzo di un temporale, si presentava in commissariato il 49enne, che spiegava di essere il responsabile dell’ incidente in via Roma. I poliziotti, però, non hanno incassato la sua verità senza procedere ad un più approfondito riscontro.

A sciogliere sono state le immagini delle telecamere di sicurezza poste sulla strada. Dal filmato si vedeva chiaramente che alla guida della Lancia Musa c’ è il figlio 17enne. Così, entrambi, sono stati denunciati