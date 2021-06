Napoli. Rapina di orologi lusso in strada Firenze, tre arresti. Polizia scopre banda in trasferta, colpo da 80.000 euro

Tre uomini di eta’ compresa tra i 25 e i 50 anni sono stati arrestati dalla polizia con l’accusa di essere gli autori di una rapina avvenuta il 24 aprile scorso alle porte di Firenze, in via Vecchia di Pozzolatico a Impruneta, quando una coppia fu rapinata di orologi mentre era nella propria auto. I tre, originari della Campania, sono stati arrestati a Napoli stamani dalla squadra mobile fiorentina: due sono finiti agli arresti in carcere e uno ai domiciliari. Un quarto complice, destinatario di misura di custodia cautelare in carcere, è al momento ricercato. La sera di sabato 24 aprile, intorno alle ore 20, le vittime si trovavano a bordo della loro auto in una zona di campagna quando sono state avvicinate da due persone scese da uno scooter guidato da un terzo uomo.

L’azione criminosa.

I rapinatori si sono sporti all’interno dell’abitacolo e con violenza hanno strappato gli orologi che la coppia aveva al polso, un Patek Philippe Nautilus in acciaio e un Cartier Panther in oro bianco, per un valore complessivo di circa 80.000 euro. Poi i malviventi si sono allontanati velocemente tutti e tre in sella allo scooter. I loro movimenti sono stati ricostruiti grazie alle telecamere di sorveglianza cittadine. Secondo quanto accertato dalla polizia, il gruppo era arrivato a Firenze con un Suv e un furgone, su cui era caricato lo scooter usato per la rapina. Il colpo è stato preceduto da un pedinamento delle vittime per le strade cittadine.

Gli investigatori sono anche risaliti ai luoghi dove i quattro avevano soggiornato, prima e dopo il colpo, rispettivamente nel Pistoiese e nella zona intorno ad Arezzo, per poi fare rientro a Napoli. Un quinto uomo, colui che, secondo gli investigatori avrebbe trasportato lo scooter da Napoli a Firenze a bordo di un furgone, è stato indagato in stato di libertà.

