Nocera Superiore. Ammodernamento pubblica illuminazione.

Luci a led alla pubblica illuminazione: prosegue il piano di riqualificazione della rete cittadina. Ancora un nuovo step del Piano di riqualificazione energetica della pubblica illuminazione disposto dal sindaco Giovanni Maria Cuofano e coordinato dall’Ufficio Manutenzione.

I punti luce a led.

Il programma ha visto, nell’ultima settimana, la sostituzione di 60 vecchi corpi illuminanti con nuovi punti luce a led ad alta efficienza energetica e bassi consumi.

I dispositivi a led sono stati installati lungo via Portaromana, nei giardinetti di via Portaromana e via Petrosino, in località Grotti, intorno ai giardinetti di via Pareti, nell’area PEEP di Croce Malloni e in via Risorgimento.

