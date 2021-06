Pompei. Puc al via la consultazione popolare

L’Amministrazione comunale di Pompei nell’ambito della predisposizione del Piano Urbanistico Comunale, avviato oramai da una decina di anni da amministrazioni precedenti, e di cui nella riapprovato il preliminare con dati aggiornati, ha avviato il processo di consultazione con i soggetti competenti (non specificati) in materia ambientale. Le consultazioni garantiscono la partecipazione e la pubblicità dei processi di pianificazione attraverso il coinvolgimento di tutti soggetti, pubblici e privati, nel procedimento dei piani o delle loro varianti. Per avviare un processo di “Pianificazione partecipata” e consentire un più ampio e diffuso coinvolgimento della cittadinanza, l’Amministrazione ha deciso di coinvolgere i cittadini e tutte le attività economiche commerciali e imprenditoriali presenti sul territorio di Pompei nella compilazione di un apposito questionario reperibile al link http://www.comune.pompei.na.it/questionari/, Su di i essi i pompeiani potranno fornire il proprio contributo e/o i propri suggerimenti in merito al Piano Urbanistico Comunale ma bisognerebbe sapere quale criterio sarà adottato per valutare il peso dei contributi privati. Unica comunicazione dell’amministrazione comunale riguarda il questionario che potà essere scaricato nell’apposita sezione del sito web istituzionale interamente dedicata al Puc (http://www.comune.pompei.na.it/PUC2/) e potrà essere consegnato a mano presso l’ufficio “protocollo generale” del Comune di Pompei oppure spedito all’indirizzo Comune di Pompei Piazza Bartolo Longo 80045, Pompei (Na) o, ancora inviato alla pec: protocollo@pec.comune.pompei.na.it. In ogni caso i questionari compilati dovranno essere consegnati al Comune entro le ore 12:00 del 21 agosto.