Sarno. La nuova azienda comunale ha un Presidente.

Sarno Servizi Integrati. Carlo Esposito è stato nominato presidente del CDA della nuova società partecipata del Comune. Il sindaco Canfora ha firmato i documenti per la costituzione della “SSI”. In poco meno di due mesi il sindaco Canfora ha portato a termine l’iter per la formazione dell’azienda in house. Il CDAresterà in carica per la durata del mandato del primo cittadino. Per i tre amministratori della “SSI” è previsto il pagamento economico di presenza sotto forma di rimborso spese.

Una sede provvisoria e la pianta organica.

Per quanto riguarda i poteri del consiglio di amministrazione, il management potrà deliberare sulle assunzioni di personale, decidere sulle politiche d’investimento e potrà formulare accordi e convenzioni con terzi. Senza una sede il CDA si riunirà a palazzo San Francesco con la presenza dei componenti dei revisori dei conti e a porte chiuse. Ora si attende la nomina del direttore generale, figura che sarà selezionata a seguito di una procedura comparativa mediante avviso pubblico e rimarrà in carica fino alla fine della consiliatura. Per il direttore generale prevista una retribuzione pari a 78.000 € annui. Ci sarà spazio anche per consulenti aziendali e giuridici con un compenso da 7000 € annui.

Mission aziendale.

La mission dell’azienda partecipata del Comune è incentrata sulla manutenzione degli immobili comunali, delle arterie stradali cittadine, della gestione delle aree di sosta a pagamento, degli impianti sportivi e i servizi cimiteriali, nonché della gestione e della promozione d’iniziative culturali eventi e servizi scolastici. Per la gestione delle aree di sosta a pagamento l’ente prevede l’assunzione di tre operatori. Per gli interventi di manutenzione delle strade, immobili e impianti pubblici dovranno essere assunti circa 10 operai. Previsto personale di segreteria e impiegati amministrativi. Saranno assunti anche due organizzatori di eventi e probabilmente dovrà essere affidato il l’ufficio stampa della “speciale”.

