Scafati. Degrado al Plaza di San Pietro. Nessuna risposta.

Tra rifiuti, risse e atti vandalici, è allarme sicurezza al centro Plaza di San Pietro. Piazza Madre Teresa di Calcutta è rimasta forse tra gli ultimi centri di aggregazione sopravvissuti a Scafati, dove sia famiglie che comitive di ragazzi trovano momenti di socialità. La situazione però sta velocemente degenerando, tra rifiuti sparsi, strutture abbandonate e giovani teppisti liberi di scorrazzare. Non solo, non è raro che i carabinieri abbiano fermato, in passato, ragazzi poco più che adolescenti in procinto di spacciare sostanze stupefacenti.



















L’allarme di Sarconio.

“Quello che dovrebbe essere un luogo di ritrovo, dove i cittadini possono avere la possibilità di trascorrere qualche ora di svago in tutta la tranquillità e sicurezza, è diventato al calar del sole la zona buia a livello di civiltà della nostra Scafati” denuncia il consigliere di minoranza Giuseppe Sarconio. “Quello che è sotto gli occhi di tutti, sembra non essere all’attenzione di questa amministrazione, che a oggi non è riuscita a fare nulla per portare decoro e sicurezza in questo angolo vivo della città. Sono anni che ripetiamo che una delle prime cose da fare è installare telecamere per una maggiore sicurezza e in contemporanea presidiare le zone a rischio in collaborazione con le altre forze dell’ordine presenti sul territorio – continua Sarconio – In più non dimentichiamo che l’intera area ha bisogno di una forte riqualificazione perché attualmente è nel degrado. Tra rifiuti non costantemente raccolti, frutto anche e soprattutto dell’inciviltà dilagante, non è raro vedere sfrecciare sulla piazza, tra i tanti bambini, ragazzini in moto, senza casco in due o in tre in sella. Giovedì sera l’ennesima mega rissa tra gruppi antagonisti. “Farà prima l’amministrazione a risolvere il problema o succederà prima l’ennesima rissa o incidente sperando che tutto non degeneri in episodi più gravi?” Si chiede Sarconio.















“Nel frattempo ci godiamo il panorama di degrado con sullo sfondo la bellissima struttura di Scafati Solidale che potrebbe essere un luogo di aggregazione sociale con il suo teatro e quello che fu il caffè letterario. In due anni non sono stati capaci di ridare nemmeno una certificazione di agibilità a questo luogo che un tempo accoglieva anche una ludoteca”. Strutture pubbliche abbandonate, equivalgono a soldi pubblici buttati al vento.













L’interrogazione di “Insieme per Scafati”.

Sul tema pochi giorni fa anche il gruppo Insieme per Scafati aveva presentato una interrogazione al sindaco Cristoforo Salvati. “La sicurezza è un diritto dei cittadini che le Istituzioni hanno il dovere di garantire con atti concreti e non con la retorica, come prevenzione e repressione – si legge nel testo – chiediamo all’amministrazione d’intervenire, per prevenire e contrastare sia il fenomeno dello sversamento abusivo dei rifiuti, sia il preoccupante e crescente fenomeno di microdelinquenza che sta caratterizzando il quartiere”. Il fenomeno si intensifica soprattutto di sera, quando il comando della Polizia Municipale, alle 21, chiude bottega.

Adriano Falanga

