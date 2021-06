Scafati. Santocchio rivendica spettanze per 12.000 €. Questa la cifra quantificata per delle indennità maturate negli ultimi sei mesi come Presidente del Consiglio Comunale facente funzioni















Scafati. Mario Santocchio batte cassa per il suo ruolo.

L’avvocato Santocchio rivendica spettanze per 12.000 €. Questa la cifra quantificata per delle indennità maturate negli ultimi sei mesi come Presidente del Consiglio Comunale facente funzioni. Al lavoro gli uffici comunali che si sono attivati per sciogliere questo nodo e capire se è legittimo liquidare il Presidente del Consiglio Comunale facente funzioni Mario Santocchio. Lo stesso avvocato sostiene di avere svolto le funzioni di capo dell’assise quindi sarebbe lecito che tale lavoro fosse retribuito.



















Tecnici a lavoro per risolvere la vertenza.

A occuparsi della questione è il settore generale del Comune di Scafati e l’ufficio del settore avvocatura. Bisogna cercare di stabilire se, dopo sei mesi dalla sfiducia, Santocchio, ex presidente del CSTP è già amministratore delegato della ex Agroinvest, in qualità di capo dell’assise pro tempo, spetti l’indennità prevista per il presidente eletto e in carica. Il parere finale dovrebbe spettare alla segretaria generale, Giovanna Imparato. Una questione che sembrerebbe solo di natura tecnica.















Ancora nell’esercizio delle sue funzioni.

Dopo la sfiducia dello scorso dicembre, infatti, Santocchio ha comunque continuato a svolgere le funzioni del capo dell’assise in qualità di consigliere comunale anziano senza avere più percepito l’indennità. Intanto sono state avviate le procedure per l’elezione del nuovo capo dell’assise, ma nelle prime due votazioni delle tre previsto nessuno consiglieri comunali ha ottenuto la maggioranza richiesta. Si attende quindi l’esito della prossima votazione. Santocchio resta ancora uno dei favoriti e la sua rielezione potrebbe risolvere questa vertenza tecnica.

