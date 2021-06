Pagani. Vertenza Iacp Futura. La case andranno all’asta

Vertenza Iacp Futura. La case andranno all’asta.

Nonostante l’impegno anche dell’amministrazione De Prisco le case andranno all’asta, infatti è stato pubblicato venerdì scorso, sul sito del ministero della giustizia, l’avviso di vendita dei lotti di via De Gasperi e di quelli di via Leopardi. Il prossimo settembre, sarà avviato presso uno studio legale di Pompei l’iter delle compravendite all’asta degli oltre 50 lotti con una base a partire da 71 mila euro.

Riacquistare le case unica soluzione possibile.

Le famiglie residenti dovranno riacquistare le proprie case, nonostante siano già state versate le somme per i mutui, alcuni quasi estinti. Attualmente le abitazioni in cui vivono da anni sono considerate abusive, perché intanto è scaduta anche la concessione edilizia e quindi risulterebbero inagibili. Agli attuali proprietari, però sarà riconosciuto il diritto di prelazione durante l’asta. Un diritto che non salvaguardia e ne garantisce l’acquisto delle abitazioni alle famiglie paganesi.

L’asta pompeiana.

Le operazioni di vendita inizieranno il 7 settembre e termineranno il 6 ottobre. Andranno all’asta presso lo studio di Pompei dell’avvocato Claudia Izzo, delegata dalla sezione esecuzioni immobiliari del tribunale di Nocera Inferiore. Quotidianamente ci sarà la vendita di quattro lotti. La messa all’asta degli appartamenti è promossa dalla Banca Nazionale del Lavoro unica creditrice del passivo accumulato dalla fallita IACP Futura ai danni delle circa 50 famiglie alle quali, dopo anni di battaglie legali, non è stato riconosciuto nessun diritto e che dovranno nuovamente farsi carico d’investire delle somme di danaro nella speranza di non perdere la loro casa.

L’appello.

A rendere il quadro ancora più critico si aggiungono i mancati pagamenti degli oneri di urbanizzazione. Per il momento, secondo quanto riporta il quotidiano “La Città” all’asta parteciperanno con certezza 11 famiglie tutelate dall’avvocato Luana Giammetta. Il legale, che è anche personalmente coinvolta con la sua famiglia in questa vicenda, ha invitato tutte le famiglie a partecipare alla vendita all’asta per impedire che le case siano acquistate da terzi.

