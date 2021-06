Sarno. Postini trasferiti a Scafati: il sindaco protesta

Postini trasferiti a Scafati, il Sindaco Canfora si farà portavoce dei disagi presso la Direzione Centrale di Poste Italiane.

Il Sindaco Giuseppe Canfora chiederà alla Direzione Centrale di conoscere i motivi che hanno spinto Poste Italiane a trasferire la sede del recapito sarnese di Piazza Marconi per accorparla a quella di Scafati. Ogni mattina, i postini da Sarno dovrebbero recarsi a Scafati per ritirare la corrispondenza per poi ripartire verso Sarno, facendo decine di chilometri al giorno.

Le parole di Canfora.

“Ho raccolto le lamentele di numerosi cittadini – ha dichiarato il Sindaco – e mi farò portavoce di tali lamentele perché c’è il rischio di una ripercussione negativa sulla qualità del servizio, già oggetto di polemiche e, spesso, anche di tensioni per la consegna in ritardo di bollette e corrispondenza, così come mi farò portavoce delle tante lamentele per la poca funzionalità del banco posta che spesso è fuori servizio. Sarno ha una superficie già molto ampia, tra le più vaste della Provincia di Salerno, con i suoi 40 chilometri quadrati. Perciò, la decisione dell’azienda postale risulta di difficile comprensione per gli utenti che, nel passato, hanno anche richiesto l’apertura di una quarta filiale degli uffici per venire incontro alle esigenze del territorio”.

