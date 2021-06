VIDEO – Angri. L’acqua Sarnella in tour fa tappa al Mojo

Angri. Una serata con l'acqua Sarnella. Coniugare l’intrattenimento con l’impegno sociale per promuovere la singolare campagna contro l’inquinamento del Fiume Sarno















Angri. L’acqua Sarnella in tour fa tappa al Mojo.

Coniugare l’intrattenimento con l’impegno sociale. Uno dei punti fondamentali che l’associazione Controcorrente si è posta per promuovere la singolare campagna contro l’inquinamento del Fiume Sarno con la brillante trovata del claim “Acqua Sarnella”. “Controcorrente – Per il Sarno che verrà” è una realtà associativa composta da giovani attivisti che dal 2018 combattono per il disinquinamento del fiume Sarno. La Sarnella ora è diventata anche una campagna di sensibilizzazione itinerante sulla particolare tematica che sta riscuotendo grande consenso nell’agro e che ha fatto tappa nelle scorse sere anche al Mojo di Angri.



















A supporto della causa.

Fronte Civile Stay Angri è un dei principali sostenitori dell’iniziativa Sarnella. Tante le azioni condotte dal gruppo, soprattutto negli ultimi anni, a favore della preservazione del sistema ambiente locale.















La serata d’intrattenimento è stata accompagnata da musica live, intervallata da brevi riflessioni e discussioni sul problema inquinamento Fiume Sarno e proprio durante la serata i gestori del Mojo hanno voluto ribadire il loro impegno personale contribuendo fortemente alla causa “Acqua Sarnella”.

Il servizio è di Aldo Severino

Guarda anche VIDEO – Angri. Allo Studio Mazzola screening per osteoporosi e tiroide