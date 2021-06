VIDEO – Scafati. Fiume Sarno c’è ancora tanto da fare

Scafati. Michele Russo: “Fiume Sarno c’è ancora tanto da fare”.

Fiume Sarno: problemi di manutenzione, di allagamenti e ambientali. La manutenzione ordinaria in alcune zone è totalmente assente, ed è fonte di pericolo essa stessa.



















Il grande progetto Fiume Sarno.

La sistemazione del Sarno, ovvero il Grande Progetto Sarno, del quale di discute da 10 anni è ancora in fase di approvazione definitiva. Gli allagamenti sono destinati a continuare e i pericoli ad aumentare, senza interventi. Interi comuni ancora non sono collegati agli impianti di depurazione per mancanza delle reti fognarie e/o dei collettori.















Confusione.

Dulcis in fundo troppe competenze e troppi enti aventi voce in capitolo. A partire dalle autorizzazioni allo scarico in acque superficiali che sono di competenza del singolo comune , così come lo sarebbero i controlli. In sintesi il quadro ancora attuale e disarmante.

Il servizio è di Aldo Severino

