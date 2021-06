Angri. Un’area attrezzata a Via Alveo Sant’Alfonso.

Forti e belli. L’associazione “Tiger” nelle prossime settimane realizzerà un progetto che prevede l’allestimento di un’area benessere che ospiterà attrezzature sportive su suolo comunale. Il Comune di Angri ha dato infatti in concessione un’area di sua proprietà in Via Alveo Sant’Alfonso, attualmente in disuso, alla associazione “Tiger” di Giuseppe Russo. Il progetto è stato valutato dai tecnici ed è stato approvato in maniera provvisoria lo scorso mese di novembre prima di ricevere il placet da parte del UOC Lavori Pubblici dell’ente.

Il bando.

Cinque sono state le associazioni che hanno partecipato all’avviso pubblico e dalla valutazione, unica a proporre soluzioni di carattere tecnico, economico, gestionale e migliorative rispetto al profilo tecnico economico è stata la “Tiger”. La proposta progettuale sarebbe in linea con il contenuto dell’avviso pubblico. Via libera dunque all’idea green prodotta da Giuseppe Russo, da decenni impegnato nel mondo dello sport. La zona sarà attrezzata ospitando un’area cardio, gabbie e moduli per il corpo libero, un castello gioco sport destinato ai bambini, piattaforme per lo svolgimento di attività di ginnastica dolce, yoga e pilates. Previsti anche locali adibiti a spogliatoi e servizi igienici.

Apripista.

Una proposta innovativa e sicuramente da apripista che si connette perfettamente con i percorsi battuti ogni giorno da decine di cittadini impegnati in attività di running in walking. L’area verde attrezzata come palestra è destinata rappresentare un punto di riferimento e di pratica sportiva coordinata da istruttori qualificati. L’affidamento impone all’associazione sportiva di attrezzare, a proprie spese, il fondo comunale di via Alveo Sant’Alfonso mediante strutture mobili in legno e metallo con pavimentazione differenziata.

Guarda anche VIDEO – Scafati. Fiume Sarno c’è ancora tanto da fare