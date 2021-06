Pompei. Aperitif for fitness all’Hcca 24 Park

Da Pompei il vademecum per ripartire in «salute». All’ombra degli Scavi il mondo imprenditoriale si mette in rete e la «collaborazione» diventa il «vaccino» anti Covid per far ripartire l’economia. A dare l’esempio sono i giovani, da sempre additati di non indossare la mascherina e di animare la movida «senza regole». A Pompei, invece, i giovani hanno dimostrato non solo di essere responsabili, ma di voler insegnare ai loro coetanei le regole per «ritornare a vivere in sicurezza». L’esempio della gioventù sana, quella che segue e fa seguire le regole in materia sanitaria, è il brillante Giulio Saturnale. Il 25 giugno, presso l’Hcca 24 di viale Unità d’Italia 44, Giulio – per la palestra EXCLUSIVE FITNESS – invita i giovani per spiegare come riprendersi la vita in sicurezza. Per spiegare ai giovani il risietto delle regole bisogna utilizzare il linguaggio dei giovani: l’aperitime. Così gli imprenditori di Pompei hanno risposto positivamente offrendo, gratuitamente, il loro aiuto: Mercato Pompeiano, Pavidas, Angels e Merendino Shop, Manko Sushi, Caupona e Gennaro Peluso. Guest star della serata Alessandro D’Auria, talentuoso pompeiano che ha dettato con Massimo Ranieri in prima serata su Rai Uno. «Contiamo anche di due importanti associazioni che agiscono sul territorio campano. Il fine è quello di dare un messaggio di ripartenza a un settore fermo», spiega Giulio Saturnale. L’evento, naturalmente, si svolgerà nel rispetto delle regole sanitarie disposte dal Governo Draghi.